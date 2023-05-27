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Российская ПВО сбила выпущенную ВСУ по Мариуполю ракету

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Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ
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В Мариуполе Донецкой Народной Республики (ДНР) средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили ракету, которую выпустили Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом 27 мая сообщают источники в силовых структурах республики.

«Сегодня в Мариуполе система противовоздушной обороны сбила ракету», — сообщает ТАСС со ссылкой на своего собеседника.

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Накануне в силовых структурах ДНР сообщили, что украинские войска выпустили две дальнобойные ракеты в направлении Мариуполя. Предположительно, речь идет о ракетах большой дальности Storm Shadow, которые ВСУ получили в качестве военной помощи от Великобритании.

Тогда же мэр Мариуполя Олег Моргун заявил, что в результате удара ВСУ по городу жертв, пострадавших и разрушений городской инфраструктуры нет.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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