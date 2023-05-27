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В аэропортах Великобритании перестала работать система проверки паспортов

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В нескольких аэропортах Великобритании произошел технический сбой, об этом сообщают местные СМИ. Система проверки паспортов перестали работать, образовались длинные очереди. В некоторых из них приходится стоять более часа, передает телеканал «Известия». Пассажиры аэропортов Эдинбург и Гатвик жалуются, что не успевают на рейсы. В пятницу с техническими проблемами столкнулась British Airways. Авиакомпания отменила более 150 внутренних рейсов.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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