Информация, распространившееся в ряде Telegram-каналов о попытке незаконного проникновения украинской диверсионной группы на территорию Климовского района Брянской области, не соответствует действительности. Об этом заявил в субботу, 27 мая, губернатор региона Александр Богомаз.

«Никаких попыток проникновения ДРГ со стороны Украины не было», — написал он в своем Telegram-канале.

В связи с этим он призвал жителей региона доверять только официальными источниками информации.

Вместе с этим, как уточнил Богомаз, с территории Украины велись обстрелы. Так, киевские боевики обстреляли населенные пункты Сушаны, Хоромное и Забраму Климовского района. Пострадавших среди мирных жителей нет.

При этом огневые точки противника подавлены, уточнил Богомаз.

Утром 22 мая украинская армия обстреляла Грайворонский округ Белгородской области. В тот же день диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) Украины попыталась проникнуть на территорию округа. В результате российскими военными было уничтожено около 70 украинских боевиков.

23 мая официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков уточнил, что остатки проникшей в Грайворонский округ ДРГ были отброшены на Украину, где по ним продолжались удары до полной ликвидации. Тогда же режим контртеррористической операции в регионе был отменен.

На кадрах военного ведомства с места проведения операции можно увидеть западные военные машины, на которых террористы проникли в Белгородскую область.

Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон не поощряет удары Киева по целям на территории России и четко донес это до украинской стороны.