Власти ДНР сообщили об обстреле Волновахи из РСЗО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Волноваху в Донецкой Народной Республике (ДНР) из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом 27 мая сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Обстрел населенных пунктов Волноваха и Богатырь со стороны ВСУ зафиксировали в 16:10. По поселкам выпустили три ракеты из РСЗО.

В 16:00 ВСУ также из РСЗО обстреляли поселки Катериновка и Володарское — по ним было выпущено три ракеты.

На кадрах, снятых «Известиями» на месте удара в Волновахе, видно, что в поврежденных домах частично разрушились стены, у некоторых строений повреждены крыши. Из-за удара вылетели также окна домов и стекла машин.

Это второй обстрел Катериновки и Володарского за сегодняшний день: в 9:20 по поселкам было выпущено четыре ракеты из РСЗО.

Также ранее в этот день была обстреляна и Волноваха. Сообщалось о жертвах в результате атаки украинской армии: в Волновахе погибла пожилая женщина 1951 года рождения.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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