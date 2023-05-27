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На Украине предложили переименовать Грузию

В Верховной раде предложили официально называть Грузию Сакартвело
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Фото: Global Look Press/Xinhua/Tamuna Kulumbegashvili
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Верховная рада Украины предложила официально называть Грузию Сакартвело. Соответствующий законопроект опубликован на сайте украинского парламента 26 мая.

«Для достижения цели законопроекта предлагается ввести использование на Украине на официальном уровне, в официальной переписке и общении, а также в средствах массовой информации официального и исторического названия Сакартвело вместо Грузии», — сказано в пояснительной записке к документу.

Причиной, по которой название страны должно быть изменено, называется ее «русифицированность».Так, по мнению депутатов рады, грузинский народ будет называться картвелами.

Грузию называют в разных частях света по-разному. Наиболее общеупотребительные варианты — европейская Джорджия, русифицированная Грузия и грузинское самоназвание Сакартвело.

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Ранее, 2 апреля, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предложил переименовать город Севастополь в объект № 6. По его словам, переименование позволит разорвать исторические ассоциации с городом русской военной славы.

До этого, 11 марта, президент Украины Владимир Зеленский пообещал комплексно проработать вопрос по переименованию России в Московию. Об этом он сообщил после того, как соответствующая петиция на его сайте набрала свыше 25 тыс. голосов.

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