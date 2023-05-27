На Украине предложили переименовать Грузию

Верховная рада Украины предложила официально называть Грузию Сакартвело. Соответствующий законопроект опубликован на сайте украинского парламента 26 мая.

«Для достижения цели законопроекта предлагается ввести использование на Украине на официальном уровне, в официальной переписке и общении, а также в средствах массовой информации официального и исторического названия Сакартвело вместо Грузии», — сказано в пояснительной записке к документу.

Причиной, по которой название страны должно быть изменено, называется ее «русифицированность».Так, по мнению депутатов рады, грузинский народ будет называться картвелами.

Грузию называют в разных частях света по-разному. Наиболее общеупотребительные варианты — европейская Джорджия, русифицированная Грузия и грузинское самоназвание Сакартвело.

Ранее, 2 апреля, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предложил переименовать город Севастополь в объект № 6. По его словам, переименование позволит разорвать исторические ассоциации с городом русской военной славы.

До этого, 11 марта, президент Украины Владимир Зеленский пообещал комплексно проработать вопрос по переименованию России в Московию. Об этом он сообщил после того, как соответствующая петиция на его сайте набрала свыше 25 тыс. голосов.