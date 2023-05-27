Песков заявил о росте вовлеченности Запада в конфликт на Украине

Степень вовлеченности Запада в конфликт на Украине растет с каждым днем. Об этом 27 мая заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Корреспондент ВГТРК Павел Зарубин задал ему вопрос о том, где находится предел эскалации этого конфликта.

«Трудно сказать, где предел, предел должен по идее диктовать разум странам коллективного Запада, но, к сожалению, это не происходит. Очевидно, что каждый день растет степень прямой и косвенной вовлеченности стран коллективного Запада в этом конфликте. Это может растянуть конфликт по времени, но это не может изменить ситуацию коренным образом», — сказал Песков.

По его словам, спецоперация по защите Донбасса продолжится и Россия обеспечит свои интересы.

Ранее в этот день замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что западные страны толкают Украину к началу контрнаступления. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский намерен продолжать конфликт, несмотря на все риски.

18 мая посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Запад делает слишком высокие ставки на предстоящее украинское контрнаступление, Украине придется заплатить за эту военную операцию очень высокую цену. По его словам, потери могут быть слишком высоки.

В свою очередь, Владимир Зеленский 14 мая допустил, что при неудачном контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) менее активные страны могут сократить помощь Киеву. Также Зеленский добавил, что Украина не имеет ни намерения, ни достаточного количества оружия для того, чтобы наносить удары по территории России.

До этого, 13 мая, глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что анонсируемое Киевом контрнаступление станет одной из самых больших авантюр Запада, которая «приведет к большому числу погибших среди украинских военнослужащих, к колоссальной трагедии». Константинов добавил, что западные страны толкают военнослужащих ВСУ на бойню.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти России объявили 24 февраля 2022 года в результате обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.