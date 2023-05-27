Министр обороны Сербии занял пост главы Сербской прогрессивной партии

Министр обороны Сербии Милош Вучевич сообщил 27 мая, что занял пост главы Сербской прогрессивной партии (СНС).

«Конечно, я хотел бы поблагодарить всех делегатов за выдвижение кандидатуры и избрание на пост председателя СНС. Особенно не для порядка, а от чистого сердца хочу сказать большое спасибо бывшему председателю СНС Александру Вучичу за 11 лет блестящего руководства нашей партией, 11 лет борьбы не за СНС, а прежде всего за Сербию», — сказал он по итогам закрытого заседания партии в Крагуеваце.

Вучевич возглавляет минобороны с октября 2022 года. До этого он на протяжении десяти лет был мэром Нови-Сада. Ранее он занимал пост вице-председателя СНС.

Кандидатуру Вучевича в этот день предложил президент Сербии Александр Вучич. Сам он подал в отставку с поста главы СНС 27 мая, сообщает «Газета.Ru».

Накануне Вучич объявил о намерении уйти с поста главы СНС на общенациональном митинге в поддержку правительства страны. Он возглавлял партию с 2012 года.

Крупный митинг в Белграде в поддержку Вучича и правительства состоялся на фоне подъема массовых протестов в Сербии. Сторонники политика собрались на площади перед парламентом республики. Также митингующие заполнили центральные улицы столицы Сербии. Акция получила название «Сербия надежды».