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Подоляк выдвигал Ватикану условия еще до начала посреднической миссии

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Фото: Global Look Press/Mara Brandl
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Советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк еще до начала миссии Ватикана по урегулированию конфликта на Украине выдвинул несколько условий, пишет 27 мая газета Corriere della Sera.

В частности, по словам Подоляка, Ватикан должен согласиться с точкой зрения Киева на вывод российских войск с территории Украины.

Кроме того, в качестве условий глава офиса Зеленского назвал помощь Ватикана в возвращении на Украину военнопленных.

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25 мая папа римский Франциск заявил, что украинский конфликт закончится при диалоге России и Украины.

Кроме того, ранее папа римский Франциск поручил кардиналу Маттео Зуппи, архиепископу Болонскому и президенту Конференции итальянских епископов, возглавить миротворческую миссию на Украине. В МИД России положительно оценили данный шаг.

При этом еще 13 мая Зеленский отверг предложение Ватикана по урегулированию конфликта. Он объяснил свое решение тем, что Киев не нуждается в посредниках.

Кроме того, украинский президент уточнил, что урегулирование конфликта на Украине должно строиться на выдвигаемой Киевом формуле. Также Зеленский заявил, что не будет общаться с президентом России Владимиром Путиным, так как с российским лидером ему не о чем говорить.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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