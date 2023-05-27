Подоляк выдвигал Ватикану условия еще до начала посреднической миссии

Советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк еще до начала миссии Ватикана по урегулированию конфликта на Украине выдвинул несколько условий, пишет 27 мая газета Corriere della Sera.

В частности, по словам Подоляка, Ватикан должен согласиться с точкой зрения Киева на вывод российских войск с территории Украины.

Кроме того, в качестве условий глава офиса Зеленского назвал помощь Ватикана в возвращении на Украину военнопленных.

25 мая папа римский Франциск заявил, что украинский конфликт закончится при диалоге России и Украины.

Кроме того, ранее папа римский Франциск поручил кардиналу Маттео Зуппи, архиепископу Болонскому и президенту Конференции итальянских епископов, возглавить миротворческую миссию на Украине. В МИД России положительно оценили данный шаг.

При этом еще 13 мая Зеленский отверг предложение Ватикана по урегулированию конфликта. Он объяснил свое решение тем, что Киев не нуждается в посредниках.

Кроме того, украинский президент уточнил, что урегулирование конфликта на Украине должно строиться на выдвигаемой Киевом формуле. Также Зеленский заявил, что не будет общаться с президентом России Владимиром Путиным, так как с российским лидером ему не о чем говорить.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.