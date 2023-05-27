Марочко заявил о переходе ВСУ к маневренной обороне на луганском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перешли к маневренной обороне на луганском направлении. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке, военный эксперт Андрей Марочко 27 мая.

Маневренная оборона — это такой вид боевых действий, целью которых является выигрыш времени. Как правило, одна сторона втягивает другую в несколько боев, где заранее отмечены оборонительные рубежи. Там же противник устраивает и контратаки. Обычно такая схема применяется при недостатке сил и средств для ведения позиционной обороны.

«На некоторых участках местности вооруженные формирования Украины пытаются прощупать наши слабые места <…>, но это не вызывает каких-то опасений. Всё в штатном режиме. Наши военнослужащие контролируют ситуацию», — сказал он в беседе с ТАСС.

Ранее, 26 мая, Марочко заявлял, что из-за продолжительных дождей украинская армия испытывает трудности с поставкой боеприпасов на свои позиции в Донбассе. Также погодные условия подводят и артиллерийские подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), так как дождь мешает использованию беспилотников для разведки и корректировки ведения огня.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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