Полиция освободила врезавшегося в ограду резиденции премьера Британии мужчину

Мужчина, который на автомобиле врезался в ограду резиденции британского премьера, освобожден из-под ареста в ожидании дальнейшего расследования. Об этом 27 мая сообщило Reuters со ссылкой на лондонскую полицию.

«Ему было предъявлено обвинение по делу, не связанному с этим [инцидентом со въездом в ограду]», — говорится в заявлении.

Отмечается, что позже мужчина предстанет перед Вестминстерским магистратским судом.

25 мая автомобиль врезался в главные ворота Даунинг-стрит. В результате инцидента никто не пострадал, напоминает «Газета.Ru».

Ранее, 23 мая, грузовой автомобиль протаранил ворота рядом с территорией Белого дома в США в Вашингтоне. Пострадавших не было. Водитель задержан. По данным правоохранительных органов, в кабине у нарушителя был найден флаг с изображением свастики.