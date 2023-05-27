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Карта спецоперации на Украине 27 мая

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 27 мая можно в материале «Известий».

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, ВС РФ уничтожили за сутки до 60 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, а также склад боеприпасов бригады ВСУ на купянском направлении. Кроме того, в Донецкой Народной Республике (ДНР) и в Запорожской области были уничтожены два склада боеприпасов 79-й десантно-штурмовой и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ.

Российские силы за сутки ликвидировали более 260 военных ВСУ на донецком направлении и поразили пункты управления двух бригад противника в населенном пункте Верхнекаменское и Торецк в ДНР.

В районе Авдеевки в ДНР был уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.

Также за сутки на южнодонецком и запорожском направлениях ликвидированы до 120 украинских военных и РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ 37.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 429 самолетов, 235 вертолетов, 4353 беспилотных летательных аппарата, 424 зенитных ракетных комплекса, 9310 танков и других боевых бронированных машин, 1100 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4919 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 10481 единица специальной военной автомобильной техники.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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