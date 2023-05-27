Протоиерей Калинин запрещен в служении из-за ситуации вокруг иконы «Троица»

Глава Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Кирилл запретил в служении и освободил от занимаемых должностей главу экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации, протоиерея Леонида Калинина. Соответствующее сообщение опубликовано 27 мая на сайте РПЦ.

Уточняется, что он был отстранен за препятствия, которые совершил при передаче иконы «Троица» Андрея Рублева из Третьяковской галереи в Храм Христа Спасителя.

15 мая президент России Владимир Путин подписал указ о возвращении иконы в Храм Христа Спасителя.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, что «Троицу» передали РПЦ из-за ее святости для россиян.

Как сообщили 26 мая в Минкультуры, «Троица» будет выставлена с 4 июня в храме Христа Спасителя на две недели.

«Троица» — произведение иконописца Андрея Рублева, написанное в период между 1422 и 1427 годами. В основе сюжета лежит библейский рассказ о явлении Аврааму божества в образе трех ангелов.