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Вучич предложил кандидатуру главы МО на пост главы Сербской прогрессивной партии

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Фото: commons.wikimedia.org/Serbian Army
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Президент Сербии Александр Вучич предложил кандидатуру министра обороны страны Милоша Вучевича на пост главы Сербской прогрессивной партии (СНС).

«Знаю, что он с самого начала с нами, лучше всего знает, что такое партия, знаю, насколько любит СНС, знаю его отца, который был одним из лучших адвокатов в Нови-Саде, знаю, из какой он хорошей семьи», — сказал Вучич на съезде партии в Крагуеваце.

В своей речи он также поблагодарил сторонников за их усилия, направленные на то, что СНС остается на протяжении 11 лет правящей партии в Сербии.

Вучевич возглавляет минобороны с октября 2022 года. До этого он на протяжении десяти лет был мэром Нови-Сада. Ранее он занимал пост вице-председателя СНС.

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Накануне Вучич объявил об уходе с поста главы СНС на общенациональном митинге в поддержку правительства страны. Он возглавлял партию с 2012 года.

Крупный митинг в Белграде в поддержку Вучича и правительства состоялся на фоне подъема массовых протестов в Сербии. Сторонники политика собрались на площади перед парламентом республики. Также митингующие заполнили центральные улицы столицы Сербии. Акция получила название «Сербия надежды».

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