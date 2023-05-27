Вучич предложил кандидатуру главы МО на пост главы Сербской прогрессивной партии
Президент Сербии Александр Вучич предложил кандидатуру министра обороны страны Милоша Вучевича на пост главы Сербской прогрессивной партии (СНС).
«Знаю, что он с самого начала с нами, лучше всего знает, что такое партия, знаю, насколько любит СНС, знаю его отца, который был одним из лучших адвокатов в Нови-Саде, знаю, из какой он хорошей семьи», — сказал Вучич на съезде партии в Крагуеваце.
В своей речи он также поблагодарил сторонников за их усилия, направленные на то, что СНС остается на протяжении 11 лет правящей партии в Сербии.
Вучевич возглавляет минобороны с октября 2022 года. До этого он на протяжении десяти лет был мэром Нови-Сада. Ранее он занимал пост вице-председателя СНС.
Накануне Вучич объявил об уходе с поста главы СНС на общенациональном митинге в поддержку правительства страны. Он возглавлял партию с 2012 года.
Крупный митинг в Белграде в поддержку Вучича и правительства состоялся на фоне подъема массовых протестов в Сербии. Сторонники политика собрались на площади перед парламентом республики. Также митингующие заполнили центральные улицы столицы Сербии. Акция получила название «Сербия надежды».