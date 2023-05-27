Старовойт сообщил о гибели строителя в результате обстрела Курской области

В результате обстрела со стороны Украины в Курской области погиб мирный житель. Об этом 27 мая сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Сегодня днем в результате минометного обстрела со стороны Украины в Суджанском районе погиб строитель. <...> Соболезную родным», — написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, других пострадавших и разрушений нет.

Губернатор пообещал оказать всю необходимую помощь семье погибшего.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела в Шебекинском городском округе ранен мужчина.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале было принято президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.