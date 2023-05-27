На юге Москвы из реки выловили тело мужчины

Тело мужчины обнаружили в акватории реки в районе Братево на юге Москвы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичной прокуратуры в их Telegram-канале.

Причину смерти мужчины установят ​​после проведения судебно-медицинской экспертизы. По данному факту Нагатинской межрайонной прокуратурой проводится проверка.

Накануне в селе Шихазаны Канашского района в Чувашии в реке Малый Цивиль обнаружили тела трех девочек. Днем 25 мая они без ведома взрослых отправились купаться на реку. Купаясь в необорудованном для этого месте, они утонули.