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ВСУ пытались атаковать корабль «Иван Хурс» в тумане

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Фото: Министерство обороны РФ
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать корабль «Иван Хурс» в тумане, однако военнослужащие Черноморского флота успели уничтожить дроны. Об этом сообщает Минобороны РФ 27 мая.

Как уточнил командир корабля третьего ранга Игорь Таран, экипаж показал хорошую выучку: всё то, что было пройдено во время учений, оперативно исполнилось в реальности.

Мичман Евгений Щерба признался, что страшно за себя ему не было — больше волновало состояние экипажа, подчиненных, самого корабля. Он также поделился подробностями того дня, когда беспилотные катера украинской армии решили атаковать корабль.

«Заметили его [снаряд] выходящим из тумана. После первого взрыва туман как будто испарился, сами не ожидали такого эффекта. Туман, если он был у нас где-то около 200 м, то он отдалился, до 800 м стала видимость. Вокруг сразу стало светло, увидели второй БЭК (Безэкипажный катер. —- Ред.)», — отметил он.

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Ранее в этот день стало известно, что военнослужащие Черноморского флота представлены к боевым наградам: орденам «За морские услуги» и медалям Ушакова.

24 мая Минобороны сообщило, что Вооруженные силы России (ВС РФ) отразили атаку трех беспилотных быстроходных катеров ВСУ на корабль «Иван Хурс» Черноморского флота. В этот момент судно обеспечивало безопасность функционирования газовых трубопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в исключительной экономической зоне Турции.

Затем вскрылась подробность, что катера, атаковавшие корабль Черноморского флота «Иван Хурс», запускали из военно-морского оперативного центра, открытого при участии США в Очакове.

Позднее, 26 мая, МО сообщило, что «Иван Хурс» прибыл в пункт постоянного базирования в Севастополе. В министерстве добавили, что после того, как корабль пополнит материальные запасы в Севастополе, он продолжит выполнение задач по предназначению.

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