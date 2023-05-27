МИД прокомментировал заявления Японии о ядерной активности РФ

Стремление Японии приписать РФ намерения применить ядерное оружие — это «нечистоплотные спекуляции». Об этом говорится в сообщении МИД РФ 27 мая.

«Никаких изменений в наших подходах к этому вопросу не происходило. Призываем Токио проявить аналогичную «озабоченность» в отношении уже размещенного в Европе ядерного оружия США», — отмечено в заявлении ведомства.

Вместе с тем, комментируя активные шаги Японии в введении ограничительных мер в отношении России, в министерстве подчеркнули, что Москва следит за этой активностью. РФ будет наблюдать, как реализуются на практике те или иные санкции, а также оценивать ущерб от них для экономики и безопасности страны.

«В любом случае подобные нелегитимные действия официального Токио не останутся без ответа», — подчеркнули в МИДе.

Днем ранее Япония расширила санкции в отношении России. Отмечается, что активы 17 физических лиц и 78 организаций будут заморожены. Санкционные решения приняты на фоне ситуации вокруг Украины. Кроме того, Япония запретила предоставление РФ строительных и инженерных услуг.

До этого, 9 мая, заместитель главы дипломатической миссии России в Японии, временный поверенный в делах Геннадий Овечко заявил, что в отношениях Москвы и Токио нет положительных изменений, отмечается тенденция к дальнейшему ухудшению отношений.

Токио неоднократно расширял антироссийские санкции. Так, в январе Япония ввела экспортные ограничения против 49 организаций из-за ситуации вокруг Украины. Кроме того, японская сторона заморозила активы в отношении 22 должностных лиц и трех организаций.