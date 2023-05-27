Украинская армия обстреляла Володарское в ДНР четырьмя снарядами

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Володарское в Донецкой Народной Республике (ДНР) четырьмя ракетами. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 09:20 — н.п. Катериновка – н.п. Володарское: выпущено четыре ракеты из РСЗО», — указано в сообщении.

Кроме того, по Донецку прилетело еще 18 снарядов, начиная с полудня.

Наиболее активно второй день подряд, 27 мая, в республике обстреливается город Донецк. Так, с начала дня город обстреляли уже 55 снарядами и ракетами.

Ранее в этот день сообщалось о жертвах в результате атаки украинской армии: в Волновахе погибла пожилая женщина 1951 года рождения.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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