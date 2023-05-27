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Лавров заявил о сомнениях на Западе в адекватности руководства Украины

Лавров: «кукловоды» в США и Британии начинают задумываться, насколько адекватны украинские власти
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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США и Великобритания начинают задумываться, насколько в Киеве адекватны на фоне заявлений о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин является целью украинской разведки, сообщил 27 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Ранее замначальника Главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий назвал Путина главной целью украинской разведки.

«Я нисколько не сомневаюсь, что кукловоды, которые сидят в Вашингтоне и Лондоне, начинают задумываться, насколько эти люди адекватны», — заявил Лавров в видео, размещенном в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

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Ранее, 25 мая, депутат Госдумы, координатор депутатской группы по связям с парламентом Китая Сергей Гаврилов в разговоре с «Известиями» заявил, что первопричинами украинского кризиса являются геополитические, экономические, цивилизационные амбиции западных стран.

23 мая член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько указал, что США воспринимают украинского президента Владимира Зеленского как «крысу в лабиринте».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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