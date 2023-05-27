Паспортный контроль по биометрии введут еще в шести аэропортах России
Автоматизированное прохождение паспортного контроля по российским биометрическим паспортам планируют ввести в пунктах пропуска еще как минимум шести международных аэропортов Российской Федерации, сообщил 27 мая первый заместитель директора — руководитель Погранслужбы ФСБ России Владимир Кулишов.
«Совместно с Минтрансом России в рамках планируемой реконструкции предусмотрена установка <...> комплексов в пунктах пропуска Адлер, Благовещенск, Внуково, Екатеринбург, Краснодар, Минеральные Воды, Новокузнецк, Торфяновка и Южно-Сахалинск», — сказал в разговоре с ТАСС.
Первые 20 комплексов для прохождения контроля на границе по российским паспортам с биометрическими данными заработали в терминале «С1» аэропорта Шереметьево в июле 2021 года.
Автоматизированная система паспортного контроля позволяет проходить паспортный контроль на границе за 30–45 секунд.
В 2021 года сообщалось, что на реализацию всей программы необходимо 8,7 млрд рублей, также 12,7 млрд рублей потребуется для дополнительного финансирования.