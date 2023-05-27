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Захарова рассказала о попытке Эстонии легализовать ликвидацию советских памятников

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Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ
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Эстонские власти пытаются легализовать свои действия по ликвидации советских памятников, заявила 27 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она обратила внимание на решение эстонских властей об отчуждении участка земли в городе Нарва, где находился памятник-танк Т-34, для переоборудования этой территории под пограничный пост.

«Таллин фактически пытается легализовать свои кощунственные действия по ликвидации советского мемориального наследия, а также лишний раз подтвердить злонамеренное отношение к России», — приводятся слова Захаровой на сайте российского МИДа.

Захарова подчеркнула, что подобные шаги властей Эстонии открыто попирают права местного населения и разжигают межнациональный конфликт.

«Это очередная попытка властей переписать историю, забыть о священной памяти советских воинов, павших за освобождение Эстонии», — добавила дипломат.

Вандалы в законе: Эстония объявила войну советским памятникам
Монументы массово сносят по всей стране

В начале января в эстонском городе Кохтла-Ярве демонтировали памятник погибшим в Великой Отечественной войне. Городской управе сообщили о планах сноса за полчаса до начала работ, основанием для этого стало решение экспертной группы при Госканцелярии.

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