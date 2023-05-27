Захарова рассказала о попытке Эстонии легализовать ликвидацию советских памятников
Эстонские власти пытаются легализовать свои действия по ликвидации советских памятников, заявила 27 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она обратила внимание на решение эстонских властей об отчуждении участка земли в городе Нарва, где находился памятник-танк Т-34, для переоборудования этой территории под пограничный пост.
«Таллин фактически пытается легализовать свои кощунственные действия по ликвидации советского мемориального наследия, а также лишний раз подтвердить злонамеренное отношение к России», — приводятся слова Захаровой на сайте российского МИДа.
Захарова подчеркнула, что подобные шаги властей Эстонии открыто попирают права местного населения и разжигают межнациональный конфликт.
«Это очередная попытка властей переписать историю, забыть о священной памяти советских воинов, павших за освобождение Эстонии», — добавила дипломат.
В начале января в эстонском городе Кохтла-Ярве демонтировали памятник погибшим в Великой Отечественной войне. Городской управе сообщили о планах сноса за полчаса до начала работ, основанием для этого стало решение экспертной группы при Госканцелярии.