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В МИДе объяснили роль РФ в урегулировании конфликта между Арменией и Азербайджаном
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В МИДе объяснили роль РФ в урегулировании конфликта между Арменией и Азербайджаном

Замглавы МИДа Галузин: Россия помогает Баку и Еревану найти компромисс и укрепляет доверие сторон
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Заключение мирного договора зависит только от продвижения Азербайджана и Армении по всем курсам нормализации. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин 27 мая.

По его словам, именно в этом аспекте Россия и содействует двум конфликтующим странам. Помощь Москвы направлена на то, чтобы и Баку, и Ереван пришли к компромиссу — таким условиям, которые будут устраивать две стороны.

«Переговоры в Москве по этой теме позволили улучшить понимание между сторонами, сблизить позиции по ряду вопросов. Будем и далее оказывать в этих целях всяческое содействие Баку и Еревану. Надеемся, что такие регулярные контакты позволят выйти на итоговые мирные договоренности», — цитирует Галузина ТАСС.

Также помощь России, по словам замглавы МИД РФ, заключается в разблокировании транспортных и экономических связей, делимитации (определении) армяно-азербайджанской границы и укреплении доверия путем развития общественных контактов.

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Встреча президента РФ Владимира Путина с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым и премьером-министром Армении Николом Пашиняном прошла 25 мая в Кремле.

Тогда российский лидер на встрече с президентом Азербайджана и премьер-министром Армении отметил, что ситуация между Баку и Ереваном движется к урегулированию, несмотря на некоторые сложности. Он подчеркнул, что препятствия для урегулирования отношений между странами по большому счету являются «чисто техническими вопросами», они преодолимы.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что в ходе трехсторонней встречи было дано поручение о встрече профильных вице-премьеров в Москве.

22 мая Пашинян заявил, что Ереван готов признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии обеспечения безопасности армянского населения.

Отношения двух стран обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

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