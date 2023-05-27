Майский турпоток из России в Турцию снизился на 1 млн человек
В мае турпоток из России в Турцию упал на 1 млн человек, об этом сообщил глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу. Причиной спада туризма стало заявление лидера оппозиции и кандидата в президенты Кемаля Кылычдароглу о необходимости присоединения к санкциям в отношении Москвы, передает телеканал «Известия». Стоит отметить, что второй тур президентских выборов в Турции пройдет 28 мая.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.