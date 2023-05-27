Агент Гюнтера заявил о намерении игрока перейти в «Краснодар»

Защитник итальянского футбольного клуба (ФК) «Верона» может перейти в Российскую премьер-лигу (РПЛ) уже этим летом. Об этом рассказал агент игрока Эрсин Акан в беседе с изданием «Спорт-экспресс» 27 мая.

«Гюнтер все еще может перейти в РПЛ этим летом. О каком клубе идет речь? О «Краснодаре», — сказал Акан.

Корай Гюнтер — 28-летний немецкий футболист, который в настоящее время играет за итальянскую «Сампдорию» на правах аренды. В текущем сезоне он забил один мяч за 23 матча.

Transfermarkt оценивает стоимость немца в €4,5 млн.

Ранее, 17 мая, стало известно, что футбольный клуб «Краснодар» на домашнем поле обыграл «Урал» в финале Пути регионов FONBET Кубка России, встреча закончилась со счетом 2:1.