НАТО следует сосредоточиться на тех аспектах российских Вооруженных сил, которые могут предоставить угрозы альянсу. Такое мнение выразил глава британских Военно-воздушные сил, главный маршал авиации Майкл Уигстон 27 мая.

«Российские Военно-воздушные силы, надводный флот и подводные лодки представляют угрозу для Великобритании и НАТО», — его слова приводит издание Telegraph.

Ранее, 25 мая, военный эксперт Алексей Леонков в беседе с «Известиями» заявил, что НАТО открыто говорит, что готовится к войне с РФ. Таким образом он прокомментировал статью немецкой газеты Bild о том, что учения НАТО Air Defender 2023 под эгидой Германии призваны продемонстрировать России боеготовность блока.

Вместе с тем в России ни раз упоминали, что НАТО, в частности США, просто прикрываются помощью Украине в столкновении с РФ — на самом деле страны Запада уже вступили в прямую конфронтацию с Москвой, просто на территории Украины.

Так, в марте, в озвученном после переговоров президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина их совместном заявлении отмечалось, что Россия и Китай настаивают на том, чтобы НАТО строго соблюдало оборонительный характер своей организации.

Ранее, в начале декабря 2022 года, Путин отмечал, что страны Запада сознательно идут на обострение ситуации в мире и умножение хаоса. Российский лидер предположил, что таким образом западные элиты стремятся сохранить свое доминирование.