Реклама
Прямой эфир
Интернет и технологии
Билл Гейтс рассказал о создании ассистента на основе ИИ
Мир
Глава ВВС Великобритании призвал НАТО сосредоточиться на флоте России
Мир
СМИ заявили о сокращении Россией числа немецких сотрудников в стране до 350
Общество
В Крыму напомнили Подоляку о его обещании приехать в Ялту
Общество
В Краснодарском крае остаются подтопленными почти 150 дворов
Мир
В США двоих китайцев обвинили в незаконной деятельности в интересах КНР
Общество
Самолет-зондировщик Росгидромета приступил к вызыванию осадков в Якутии
Общество
Умер олимпийский чемпион 1992 года по гандболу Васильев
Мир
В Японии сообщили о планах Токио и НАТО сотрудничать в космосе
Мир
В МИД России пообещали отреагировать на возможные провокации в Приднестровье
Мир
МИД РФ выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с Турцией
Армия
Погранслужба ФСБ предупредила о рисках провокаций на участках госграницы России
Сюжет:

Глава ВВС Великобритании призвал НАТО сосредоточиться на флоте России

Глава ВВС Британии Уигстон: угрозу для НАТО предоставляют мощности флота РФ
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Ольга Мальцева
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

НАТО следует сосредоточиться на тех аспектах российских Вооруженных сил, которые могут предоставить угрозы альянсу. Такое мнение выразил глава британских Военно-воздушные сил, главный маршал авиации Майкл Уигстон 27 мая.

«Российские Военно-воздушные силы, надводный флот и подводные лодки представляют угрозу для Великобритании и НАТО», — его слова приводит издание Telegraph.

На поле сбоя: зачем генсек НАТО приезжал в Киев
И как Столтенберг охладил пыл Зеленского по поводу вступления страны в альянс

Ранее, 25 мая, военный эксперт Алексей Леонков в беседе с «Известиями» заявил, что НАТО открыто говорит, что готовится к войне с РФ. Таким образом он прокомментировал статью немецкой газеты Bild о том, что учения НАТО Air Defender 2023 под эгидой Германии призваны продемонстрировать России боеготовность блока.

Вместе с тем в России ни раз упоминали, что НАТО, в частности США, просто прикрываются помощью Украине в столкновении с РФ — на самом деле страны Запада уже вступили в прямую конфронтацию с Москвой, просто на территории Украины.

Так, в марте, в озвученном после переговоров президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина их совместном заявлении отмечалось, что Россия и Китай настаивают на том, чтобы НАТО строго соблюдало оборонительный характер своей организации.

Ранее, в начале декабря 2022 года, Путин отмечал, что страны Запада сознательно идут на обострение ситуации в мире и умножение хаоса. Российский лидер предположил, что таким образом западные элиты стремятся сохранить свое доминирование.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023