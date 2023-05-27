В Краснодарском крае остаются подтопленными почти 150 дворов

Почти 150 приусадебных участков и 21 жилой дом остаются подтопленными на Кубани. Об этом сообщается 27 в Telegram-канале ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

«Всего остается подтопленными в Лабинском, Кущевском и Курганинском районах 147 приусадебных участков», — говорится в заявлении.

Воду удалось откачать из 29 домовладений и почти 100 приусадебных участков в Лабинском, Кущевском, Новокубанском районах.

Кроме того, отмечается, что в данный момент уровень воды в реках падает, а осадки на Кубани не регистрируются.

В апреле почти 200 домовладений были подтоплены из-за паводка в Брянской области.