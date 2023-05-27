В США двоих китайцев обвинили в незаконной деятельности в интересах КНР

Суд в Нью-Йорке опубликовал иск в отношении двоих китайцев, которых обвинили в незаконной деятельности в интересах КНР на территории США, сообщается в пресс-службе министерства юстиции Соединенных Штатов.

Они обвиняются в сговоре с целью подкупа лица, состоящего на госслжубе, а также в заговоре с целью отмывания денег.

В сообщении указано, что обвиняемые Джон Чен и Линь Фэн пытались подкупить сотрудника налоговой службы США (IRS), чтобы правительство Китая могло «проводить репрессии в США» против своих критиков, в частности религиозного движения «Фалуньгун», запрещенного на территории КНР.

Сотрудник налоговой службы, согласно информации ведомства, нужен был китайским агентам для того, чтобы лишить организации, которые управляют и обслуживают движение «Фалуньгун», освобожденного от налогов статуса.

«ФБР не потерпит репрессий Коммунистической партии Китая (КПК) — ее попыток угрожать, преследовать и запугивать людей — здесь, в Соединенных Штатах. Мы продолжим противостоять попыткам китайского правительства нарушить наши законы и подавить права и свободы людей в нашей стране», — указано в сообщении минюста.

Работа китайских агентов длилась с января по май 2023 года.

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