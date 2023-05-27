Самолет-зондировщик Росгидромета приступил к вызыванию осадков в Якутии

Самолет-зондировщик Росгидромета приступил к вызыванию искусственных осадков в Якутии, где в нескольких районах установился высокий класс пожарной опасности, сообщает 27 мая оперативный штаб республики в Telegram-канале.

По данным оперштаба, четвертый класс пожарной опасности в лесах установился в Хангаласском, Намском, Мегино-Кангаласском, Сунтарском, Вилюйском, Ленском, Олекминском районах и в Якутске.

«Работы [самолета-зондировщика] проводятся на открытых участках ландшафтной местности. Границы водосборов рек самолет обходит стороной, поскольку их дополнительное увлажнение не требуется», — говорится в заявлении.

Первый вице-премьер Якутии Дмитрий Садовников отметил на заседании штаба по охране лесов, что природных пожаров с начала сезона уже было много, все они рукотворные.

Всего с начала пожароопасного сезона в Якутии потушено 10 лесных пожаров на площади 40 га.

Ранее, 17 мая, глава МЧС Александр Куренков, докладывая об обстановке президенту России Владимиру Путину, сообщил, что почти во всех регионах страны начался пожароопасный сезон. При этом он подчеркнул, что один из наиболее подверженных пожарам регионов — Свердловская область.