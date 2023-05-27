Украинская армия выпустила по Донецку 22 снаряда с начала дня

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли два района Донецка 22 снарядами с начала дня. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

По сообщениям ведомства, начиная с 00:45 27 мая Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Донецк четыре раза. Обстрел пришелся на Киевский и Куйбышевский районы города.

Последний обстрел был зафиксирован в 6:45 (время совпадает с московским). Атака производилась из при помощи снарядов натовского калибра — 155 мм. Огонь велся по направлению населенного пункта Ласточкино — города Донецк (Куйбышевский и Киевский районы). Выпущено шесть снарядов.

Днем ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил об участившихся обстрелах Донецка. По его словам, наиболее активно украинские войска атаковали Калининский район города.

На видео показаны последствия ударов по городу.

Обстрелы начались еще утром. В результате ударов погибла молодая женщина, еще одна получила ранения, поврежденными оказались две больницы, АЗС и здание научно-исследовательского института.

Затем обстрел города продолжился. Вечером в пятницу ВСУ выпустили 10 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по Куйбышевскому району Донецка.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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