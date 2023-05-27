Реклама
Прямой эфир
Мир
В Японии сообщили о планах Токио и НАТО сотрудничать в космосе
Мир
В МИД России пообещали отреагировать на возможные провокации в Приднестровье
Мир
МИД РФ выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с Турцией
Армия
Погранслужба ФСБ предупредила о рисках провокаций на участках госграницы России
Общество
ФСБ назвала число обстрелов территории России с начала спецоперации
Мир
Киссинджер спрогнозировал создание Японией оружия массового уничтожения
Наука и техника
Ракету «Рокот» оснастят ступенью с турбореактивными двигателями
Мир
Украинцев встревожило решение Зеленского о переносе контрнаступления
Происшествия
Взрыв самогонного аппарата повредил семь машин в Комсомольске-на-Амуре
Мир
На Украине внесли предложения по росту тарифов на энергию с 1 июня
Происшествия
В Красноярске произошел пожар в автосалоне на площади в 700 кв. м
Мир
Экс-генпрокурор Украины признал полный контроль РФ над Артемовском
Сюжет:

Украинская армия выпустила по Донецку 22 снаряда с начала дня

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли два района Донецка 22 снарядами с начала дня. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

По сообщениям ведомства, начиная с 00:45 27 мая Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Донецк четыре раза. Обстрел пришелся на Киевский и Куйбышевский районы города.

Последний обстрел был зафиксирован в 6:45 (время совпадает с московским). Атака производилась из при помощи снарядов натовского калибра — 155 мм. Огонь велся по направлению населенного пункта Ласточкино — города Донецк (Куйбышевский и Киевский районы). Выпущено шесть снарядов.

«Грады» в тумане: как Донецк пережил самые тяжелые обстрелы за девять лет
Специальный репортаж «Известий» — о жизни Донбасса в условиях артиллерийского террора со стороны Украины

Днем ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил об участившихся обстрелах Донецка. По его словам, наиболее активно украинские войска атаковали Калининский район города.

На видео показаны последствия ударов по городу.

Обстрелы начались еще утром. В результате ударов погибла молодая женщина, еще одна получила ранения, поврежденными оказались две больницы, АЗС и здание научно-исследовательского института.

Затем обстрел города продолжился. Вечером в пятницу ВСУ выпустили 10 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по Куйбышевскому району Донецка.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023