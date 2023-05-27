Один человек погиб в ДТП в Приморском крае
В Приморском крае водитель Toyota Camry погиб в ДТП, врезавшись в грузовик на трассе «Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре», сообщается 27 мая в Telegram-канале Госавтоинспекции Хабаровского края.
Авария произошла в районе 48 км автодороги А-376.
По данным ГИБДД, 50-летний водитель Toyota Camry вылетел на встречную полосу, где столкнулся с фурой, и скончался на месте от полученных травм.
На опубликованных кадрах видно, что водителя выбросило из автомобиля на проезжую часть.
По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка.
Ранее, 26 мая, в результате ДТП в Надеждинском районе Приморского края погибли три человека.