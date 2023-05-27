ФСБ назвала число обстрелов территории России с начала спецоперации

С началом проведения спецоперации на российско-украинском участке государственной границы обострились угрозы военного характера. С 24 февраля 2022 года со стороны Украины было совершено более 2 тыс. атак по территориям РФ, сообщил 27 мая в интервью ТАСС глава погранслужбы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов.

«Увеличилось количество обстрелов с территории Украины объектов военной, пограничной, транспортной и энергетической инфраструктуры в российском приграничье, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов (барражирующих боеприпасов и других). С февраля 2022 года нами зафиксировано свыше 2 тыс. таких случаев», — сказал собеседнике агентства.

Кулишов добавил, что попытки украинских националистов и их сторонников, используемых спецслужбами и организациями Украины для ведения разведывательной и иной деятельности, на территорию России пресекались. Кроме того, усилен контрразведывательный режим на приграничной территории в пределах Брянской, Курской, Ростовской, Белгородской и Воронежской областей, а также в Республике Крым.

Накануне губернатор Белгородской области сообщил, что в результате обстрела в Шебекинском городском округе ранен мужчина.

25 мая Гладков сообщил, что в поселке Октябрьский с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) было сброшено взрывное устройство. В результате повреждено административное здание. Пострадавших не было.

Кроме того, 22 мая украинская армия обстреляла Грайворонский округ Белгородской области. В тот же день диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) Украины попыталась проникнуть на территорию округа. В результате российскими военными было уничтожено около 70 украинских боевиков.

При этом 24 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала действия украинских диверсантов в Белгородской области классическим методом международных террористов.

До этого, 10 мая, сообщалось, что в селе Ольховатка Белгородской области произошел взрыв. Взорвался украинский беспилотник.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале было принято президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.