Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Взрыв самогонного аппарата повредил семь машин в Комсомольске-на-Амуре
Мир
На Украине внесли предложения по росту тарифов на энергию с 1 июня
Происшествия
В Красноярске произошел пожар в автосалоне на площади в 700 кв. м
Мир
Экс-генпрокурор Украины признал полный контроль РФ над Артемовском
Мир
МИД РФ обвинил США в затягивании конфликта на Украине
Мир
Пожар вспыхнул около «Аллеи славы» в Голливуде
Мир
Байден «чрезвычайно негативно» оценил ядерное оружие в Белоруссии
Наука и техника
Первый спутник серии «Кондор-ФКА» выведен на орбиту
Мир
Посольство РФ в Сербии осудило агрессивные действия властей Косово
Армия
ВС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ на авдеевском направлении
Происшествия
Глава СБУ Малюк подтвердил причастность Украины к подрыву Крымского моста
Наука и техника
«Союз-2.1а» со спутником «Кондор-ФКА» стартовал с космодрома Восточный

ФСБ назвала число обстрелов территории России с начала спецоперации

ФСБ: Украина обстреляла территорию России более 2 тыс. раз с начала спецоперации
0
Фото: ТАСС/Андрей Рубцов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

С началом проведения спецоперации на российско-украинском участке государственной границы обострились угрозы военного характера. С 24 февраля 2022 года со стороны Украины было совершено более 2 тыс. атак по территориям РФ, сообщил 27 мая в интервью ТАСС глава погранслужбы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов.

«Увеличилось количество обстрелов с территории Украины объектов военной, пограничной, транспортной и энергетической инфраструктуры в российском приграничье, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов (барражирующих боеприпасов и других). С февраля 2022 года нами зафиксировано свыше 2 тыс. таких случаев», — сказал собеседнике агентства.

Кулишов добавил, что попытки украинских националистов и их сторонников, используемых спецслужбами и организациями Украины для ведения разведывательной и иной деятельности, на территорию России пресекались. Кроме того, усилен контрразведывательный режим на приграничной территории в пределах Брянской, Курской, Ростовской, Белгородской и Воронежской областей, а также в Республике Крым.

«По улицам пошли наши солдаты, и всё закончилось»
Жители зачищенных от диверсантов сел Белгородчины вспоминают, как пережили нападение

Накануне губернатор Белгородской области сообщил, что в результате обстрела в Шебекинском городском округе ранен мужчина.

25 мая Гладков сообщил, что в поселке Октябрьский с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) было сброшено взрывное устройство. В результате повреждено административное здание. Пострадавших не было.

Кроме того, 22 мая украинская армия обстреляла Грайворонский округ Белгородской области. В тот же день диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) Украины попыталась проникнуть на территорию округа. В результате российскими военными было уничтожено около 70 украинских боевиков.

При этом 24 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала действия украинских диверсантов в Белгородской области классическим методом международных террористов.

До этого, 10 мая, сообщалось, что в селе Ольховатка Белгородской области произошел взрыв. Взорвался украинский беспилотник.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале было принято президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023