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Три человека пострадали в ДТП в Красноярске

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Фото: t.me/kraschp
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Три человека пострадали 27 мая в ДТП на пересечении улицы 9 Мая и улицы Авиаторов в Красноярске. Видео аварии появилось в Сети.

По предварительной информации от ГИБДД, водитель Toyota ехал по улице Авиаторов со стороны Северного шоссе в сторону улицы 9 Мая. Он влетел в пять автомобилей, которые стояли на перекрестке улиц.

В результате пострадали пассажиры Toyota: женщина и двое детей 5 и 12 лет.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства аварии.

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Накануне в Красноярске на улице Пограничников произошло массовое ДТП. Столкнулись 12 автомобилей и «КамАЗ».

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