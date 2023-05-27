Диетолог назвал самый вредный вид мяса

Красное мясо, в частности свинина, содержит максимальную по сравнению с другими видами мяса концентрацию опасных для здоровья жиров. Об этом 27 мая рассказал кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета Санкт-Петербургского университета Андрей Бобровский в беседе с радио Sputnik.

«В современной диетологии <…> самым вредным признали жирное красное мясо, в первую очередь свинину. В ее составе содержится большое количество насыщенных, или «плохих», жиров. Чем их больше, тем мясо хуже, потому что они благоприятствуют развитию болезни цивилизации номер один — атеросклероза, за которым следуют инсульты, инфаркты и нарушения кровообращения. Именно от этой болезни чаще всего умирает современный человек», — объяснил эксперт.

Риск развития атеросклероза увеличивают не все виды красного мяса, есть одно очень интересное исключение, добавил медик.

Это исключение обнаружили диетологи во время изучения «кавказского парадокса» — несмотря на огромное количество жирного красного мяса в рационе, прежде всего баранины, люди проживали достаточно долго. В ходе исследования выяснилось, что долгожители питались мясом маленьких ягнят, а не взрослых баранов.

Удивительным фактов оказалось то, что мясо барашков по своему составу больше всего напоминает рыбу, соответственно, «хорошие» жиры в нем превосходят «плохие». Вот и получается исключение — мясо молодого ягненка красное, но по составу жиров полезное, заключил Бобровский.

Ранее, 25 мая, врач-диетолог сервиса Level Kitchen, нутрициолог, эксперт в области здорового питания Татьяна Мещерякова посоветовала отказаться от жирного мяса в жару. По ее словам, избыточная порция жирного мяса дает серьезную нагрузку на печень, особенно в жару, когда организм чаще всего страдает от обезвоживания.

Еще ранее, 10 мая, врач-диетолог Оксана Михалева рассказала, что употребление в пищу мяса с кровью может привести к заражению сальмонеллезом, кишечной палочкой и паразитарными заболеваниями. Также при употреблении мяса с кровью существует риск нарушения пищеварения.