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Благодаря внушительной колесной базе, на втором ряду сидений Tank 500 много свободного места. Задние пассажиры могут управлять различными функциями машины при помощи сенсорного дисплея, встроенного в подлокотник
Фото: Tank
Благодаря внушительной колесной базе, на втором ряду сидений Tank 500 много свободного места. Задние пассажиры могут управлять различными функциями машины при помощи сенсорного дисплея, встроенного в подлокотник
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Объем багажника Tank 500 составляет 795 литров. При полностью сложенных задних сиденьях он увеличивается почти до полутора кубометров.
Фото: Tank
Объем багажника Tank 500 составляет 795 литров. При полностью сложенных задних сиденьях он увеличивается почти до полутора кубометров.
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