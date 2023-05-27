Украинцев встревожило решение Зеленского о переносе контрнаступления

Украинцы встревожены решением Киева отложить весеннее контрнаступление. Об этом 27 мая написала обозреватель The Spectator Светлана Моренец.

«Задержка весеннего наступления встревожила некоторых украинцев, которым хотелось верить в рассказы о том, что (боевые действия. — Ред.) закончатся к лету», — указала автор статьи.

По словам Моренец, украинские телеканалы утверждают о якобы «истощении России», в связи с чем Вооруженным силам Украины (ВСУ) «достаточно сделать один рывок» для решения вопроса. Однако в действительности ситуация обстоит иначе, говорится в материале.

Как отметила журналистка, проблема заключается в том, что «пиар-успех» контрудара ВСУ завысил ожидания союзников Киева. Поэтому разочаровывающий результат может подорвать желание Запада продолжать финансировать Украину.

Ранее в этот день замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что западные страны толкают Украину начать контрнаступление. По его словам, президент Владимир Зеленский намерен продолжать конфликт несмотря на все риски.

Накануне издание Financial Times со ссылкой на старшего научного сотрудника Института исследований внешней политики Роба Ли написало, что ВСУ попадут под интенсивный обстрел со стороны российских войск во время контрнаступления. Украинским боевикам будет очень трудно прорвать множество оборонительных линий России без тяжелых потерь.

25 мая главный советник президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что украинское контрнаступление против российской армии начнется, когда Киев получит от союзников необходимое вооружение.

Вместе с этим советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк сообщил, что ВСУ уже проводят отдельные операции в рамках контрнаступления. Он отметил, что наступательные действия на разных участках фронта ведутся уже несколько дней.

Начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов 23 мая отметил, что у страны есть необходимый минимум для начала наступления, однако этого недостаточно для успеха.

18 мая посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Запад делает слишком высокие ставки на предстоящее украинское контрнаступление, Украине придется заплатить за эту военную операцию очень высокую цену. По его словам, потери могут быть слишком высоки.

В свою очередь, Владимир Зеленский 14 мая допустил, что при неудачном контрнаступлении ВСУ менее активные страны могут сократить помощь Киеву. Также Зеленский добавил, что Украина не имеет ни намерения, ни достаточного количества оружия для того, чтобы наносить удары по территории России.

До этого, 13 мая, глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что анонсируемое Киевом контрнаступление станет одной из самых больших авантюр Запада, которая «приведет к большому числу погибших среди украинских военнослужащих, к колоссальной трагедии». Константинов добавил, что западные страны толкают военнослужащих ВСУ на бойню.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти России объявили 24 февраля 2022 года в результате обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.