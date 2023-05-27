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Секретная служба США сделает дом Байдена пуленепробиваемым

Байден сообщил, что Секретная служба США делает его дом пуленепробиваемым
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Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
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Сотрудники Секретной службы США (USSS) делают пуленепробиваемым дом американского президента. Об этом Джо Байден рассказал журналистам в пятницу, 26 мая, перед вылетом из Вашингтона в свою резиденцию в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд).

«Причина, по которой я еду в Кэмп-Дэвид в том, что <...> Секретная служба сейчас работает над моим домом, делает дом пуленепробиваемым. Так что домой не поехать. Они сказали, что я не смогу вернуться в течение пяти недель», — рассказал он.

Кроме того, Байден сообщил, что у его внучки в воскресенье пройдет выпускной, а из Кэмп-Дэвида ему будет проще добраться на мероприятие.

Президент США не уточнил, в каком именно доме ведутся работы. Чаще всего Байден проводит выходные в штате Делавэр, где расположены несколько принадлежащих его семье домов.

В апреле американский лидер сообщил, что в его доме в Уилмингтоне (штат Делавэр) Секретная служба установила пуленепробиваемые окна.

23 мая стало известно, что водителя автофургона, который протаранил ограждения близ Белого дома в Вашингтоне, обвинили в намерении убить президента США Джо Байдена.

Как сообщалось ранее, грузовой автомобиль в ночь на 23 мая протаранил ворота рядом с территорией Белого дома в США.

28 декабря газета The Hill сообщила, что президент США Джо Байден не доверяет некоторым своим охранникам из-за того, что они сторонники бывшего американского лидера Дональда Трампа.

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