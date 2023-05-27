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MWM: удар «Кинжала» по Patriot в Киеве показал критическую уязвимость США в Тихом океане

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Уничтожение американского зенитного комплекса (ЗРК) Patriot в Киеве показало, что позиции США в Тихом океане, где расположены эти же системы противовоздушной обороны (ПВО), уязвимы для российских и северокорейских ракет. Об этом 25 мая сообщило издание Military Watch Magazine.

Отмечается, что гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» представляет собой первую серьезную современную попытку подавить западные средства противовоздушной обороны большой дальности. Ракеты обладают повышенной живучестью в полете благодаря способности выполнять обширные маневры, полубаллистической траектории и гиперзвуковой конечной скорости. Эти свойства делают их недосягаемыми для ЗРК.

В статье подчеркивается, что военные базы США в Тихом океане прикрывает большое количество ЗРК Patriot. В то время как ракеты с аналогичными характеристиками «Кинжала» есть на вооружении КНДР. В связи с этим при масштабном конфликте двух стран Северная Корея сможет прорвать ПВО ВС США и нанести чувствительные удары.

«Таким образом, успех системы «Кинжал» <…> может свидетельствовать о том, что похожие разработки Северной Кореи могут иметь жизненно важное асимметричное значение для сдерживания и, если возможно, противодействия наступлению США», — говорится в материале издания.

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16 мая официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ночью Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли мощный удар по пунктам дислокации подразделений ВСУ. В Минобороны России сообщили, что высокоточным ударом гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал» в Киеве поражен американский комплекс Patriot.

В Сети появились кадры уничтожения американского зенитно-ракетного комплекса. На них демонстрируется, как система совершает около 30 пусков за минуту, поражая цель.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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