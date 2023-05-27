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Политолог счел атаку ДРГ на Белгородскую область сигналом для США

Политолог Ливен назвал атаку ДРГ ВСУ на Белгородскую область тревожным звонком для США
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Атака ДРГ Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область должна стать тревожным звонком для Вашингтона из-за риска вовлечения США в боевые действия. Об этом 25 мая написал политолог, ведущий научный сотрудник Института Куинси в Вашингтоне Анатоль Ливен в статье для журнала Responsible Statecraft.

Отмечается, что США, играя решающую роль в вооружении Украины, имеют право диктовать, как будет использована помощь. Администрация американского президента, уточняет автор, не просто имеет право влиять в этом вопросе на Киев, опираясь на собственные интересы. Она обязана сдержать данное американскому народу обещание не допустить, чтобы Запад напрямую ввязался в боевые действия с Россией.

«Если предположить, что подход США не изменился, то ситуация в Белгороде может свидетельствовать о том, в какой степени Киев считает себя вправе игнорировать мнение США, продолжая получать огромную помощь», — указал политолог.

Он отметил, что атака совпала с решением США поставлять ВСУ истребители F-16 и заявлением начальника Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова о причастности Киева к некоторым покушениям и диверсиям в России. Политолог посчитал, что это может привести к серьезной эскалации на фоне растущей неконтролируемости Украины со стороны США.

Завершить ликвидацию: режим КТО отменен после разгрома украинской ДРГ
В Белгородской области уничтожены более 70 террористов и девять единиц техники

Ранее, 26 мая, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил «Известиям», что на Западе боятся, что Россия может ответить поставщикам оружия, при помощи которого Украина совершает атаки на Белгородскую, Брянскую и другие российские области.

В этот же день координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что власти Украины заверили США, что не станут применять поставляемую им американскую технику и вооружение для нанесения атак «по российской земле».

Утром 22 мая украинская армия обстреляла Грайворонский округ Белгородской области. В тот же день диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) Украины попыталась проникнуть на территорию округа. В результате российскими военными было уничтожено около 70 украинских боевиков.

Тогда же день официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон не поощряет удары Киева по целям на территории России и четко донес это до украинской стороны.

23 мая официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что остатки проникшей в Грайворонский округ ДРГ были отброшены на Украину, где по ним продолжались удары до полной ликвидации. Тогда же режим контртеррористической операции в регионе был отменен. На кадрах военного ведомства с места проведения операции можно увидеть западные военные машины, на которых террористы проникли в Белгородскую область.

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