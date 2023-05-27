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В США назвали абсурдной позицию Вашингтона по Артемовску

Американский журналист Хинкл назвал абсурдной позицию США о не имеющем ценности Артемовске
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Фото: REUTERS/Adam Tactic Group/Handout
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Американский журналист и блогер Джексон Хинкл поставил под сомнение необходимость отправки военной помощи Украине ввиду высказываний представителя Белого дома об Артемовске (украинское название — Бахмут). Об этом в пятницу, 26 мая, он написал в своем аккаунте в Twitter.

Журналист прокомментировал заявление координатора стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джона Кирби о том, что Артемовск не имеет стратегического значения.

«Если каждый регион Украины <...> «практически не имеет стратегической ценности», зачем мы посылаем Украине сотни миллиардов долларов на отвоевание этих территорий?» — сообщил Хинкл.

Пройденный этап: какие перспективы для ВС РФ открывает победа в Артемовске
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Ранее, 24 мая, экс-аналитик ЦРУ по России Джордж Биб раскритиковал тактику президента Украины Владимира Зеленского в Артемовске. По его мнению, войска надо было вывести из города как можно раньше, так как стягивание туда боевых сил всё равно не привело Киев к победе.

20 мая стало известно о полном взятии Артемовска российскими силами. Операция по взятию города длилась 224 дня.

После этого президент России Владимир Путин поздравил российских бойцов с успешным завершением операции. В Кремле отметили, что все отличившиеся будут представлены к госнаградам.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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