В Польше удивились потоку туристов из России по всему миру
Антироссийские санкции Запада должны были остановить туристические поездки россиян, но ограничения вынудили отдыхающих только сменить направление. Об этом 25 мая сообщила польская радиостанция Radio ZET.
Отмечается, что в 2022 году российские туристы совершили около 22,5 млн поездок за границу по сравнению с 19,2 млн в 2021-м. По данным радиостанции, в 2023 цифры «будут еще выше».
Наибольший рост числа российских туристов зафиксировали в Турции, Таиланде, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Египте и на Мальдивах.
Кроме того, например, для Турции стимулирование российского туризма является еще и способом сбалансировать экономические связи с РФ. Страна является одним из крупнейших в мире потребителей российской энергии, а ее туристическая отрасль во многом зависит от отдыхающих из России, подчеркивает Radio ZET.
Ранее, 13 мая, стало известно, что продажи организованных туров на лето выросли в два раза, несмотря на рост средней стоимости поездки на 30% по России и заграницу. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе предположила, что этим летом выездной турпоток будет сопоставим с показателями 2022 года либо снизится.
Западные страны усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.