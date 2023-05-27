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В Польше удивились потоку туристов из России по всему миру

Radio ZET: россияне продолжили путешествовать по миру, несмотря на санкции Запада
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Антироссийские санкции Запада должны были остановить туристические поездки россиян, но ограничения вынудили отдыхающих только сменить направление. Об этом 25 мая сообщила польская радиостанция Radio ZET.

Отмечается, что в 2022 году российские туристы совершили около 22,5 млн поездок за границу по сравнению с 19,2 млн в 2021-м. По данным радиостанции, в 2023 цифры «будут еще выше».

Наибольший рост числа российских туристов зафиксировали в Турции, Таиланде, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Египте и на Мальдивах.

Кроме того, например, для Турции стимулирование российского туризма является еще и способом сбалансировать экономические связи с РФ. Страна является одним из крупнейших в мире потребителей российской энергии, а ее туристическая отрасль во многом зависит от отдыхающих из России, подчеркивает Radio ZET.

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Ранее, 13 мая, стало известно, что продажи организованных туров на лето выросли в два раза, несмотря на рост средней стоимости поездки на 30% по России и заграницу. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе предположила, что этим летом выездной турпоток будет сопоставим с показателями 2022 года либо снизится.

Западные страны усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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