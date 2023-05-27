В США медведь ворвался на склад пекарни и съел 60 кексов

В США голодный черный медведь ворвался на склад пекарни в Коннектикуте, напугал нескольких сотрудников, съел 60 кексов и убежал с места происшествия. Об этом 26 мая сообщило агентство Associated Press.

«Работники магазина Taste by Spellbound в городе Эйвон загружали пирожные в фургон для доставки в среду, когда появился медведь. <…> На видеозаписи с камер наблюдения видно, как работники пекарни обходят предприятие сбоку, пытаясь напугать медведя, но затем убегают после того, как он их напугал», — говорится в публикации.

В Коннектикуте проживает от 1000 до 1200 черных медведей, которых в прошлом году видели в 158 из 169 городов штата, добавил автор статьи.

Ранее, 25 мая, сообщалось, что активистки Animal Rising, которые выступают за защиту животных и климата, проникли на территорию Сандрингемского дворца — частной усадьбы королевской семьи Виндзоров на востоке Англии, и выкрали оттуда трех ягнят.