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В МИД РФ заявили об атаке Кремля Киевом без согласования с Западом

В МИД России заявили, что Киев атаковал Кремль беспилотниками без согласования с Западом
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Фото: wikipedia.org
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Киев атаковал Кремль 3 мая без предварительного согласования с Западом, заявил 27 мая ТАСС замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

«Мы стали свидетелями очередного теракта, осуществленного киевским режимом. Фактически имела место попытка покушения на президента России. Кроме того, московский Кремль является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Своими действиями киевский режим еще раз продемонстрировал, что никакие международно-правовые, общечеловеческие и моральные нормы для него ничего не значат. Как мы понимаем, данные шаги украинских властей не были согласованы с их западными хозяевами, которые испугались возможной эскалации конфликта», — сказал он.

При этом, добавил Галузин, никаких заявлений от западных кураторов Киева не последовало. Не делали их и профильные международные организации. Также он подчеркнул, что Китай фактически осудил действия Киева, немало были о тех стран, что публично не высказали свою позицию, но в доверительных контактах дали понять Москве, что были «потрясены этим преступлением Киева, его безответственным и опасным поведением».

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Накануне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что американская сторона доводила до сведения киевского режима информацию о недопустимости нанесения ударов по российским территориям из оружия, поставляемого Западом. Он также добавил, что представители американской стороны обсуждали этот вопрос с представителями Украины «несколько дней назад или около того» и те якобы дали гарантии, что они не будут делать.

До этого, 4 мая, пресс-секретарь президента России также отмечал, что попытки Киева и Вашингтона откреститься от атаки на Кремль смехотворны, так как решения о таких терактах принимаются в США, а Украина их исполняет.

Попытка удара БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ была совершена в ночь на 3 мая. В результате происшествия пострадавших не было. Случившееся в Кремле расценили как террористическую акцию. Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело о теракте.

В то же время бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что президент Украины Владимир Зеленский совершил фатальную ошибку, организовав атаку на Кремль с помощью беспилотников, поскольку это объединит Россию и приведет к серьезным последствиям для киевского режима. Зеленский этими действиями попытался привести конфликт к эскалации, намереваясь спровоцировать Москву на ответ, чтобы в противостояние вступили НАТО и США. Однако это действие обернется против киевского режима, так как Белый дом о планах Киева не знал, добавил он.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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