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Киссинджер раскрыл еще одну причину конфликта на Украине

Киссинджер заявил, что конфликт на Украине произошел из-за стремления принять ее в НАТО
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Фото: Global Look Press/Thierry Monasse
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Стремление Вашингтона сделать Киев одним из членов НАТО оказалось ошибкой и привело к текущему конфликту. Об этом в пятницу, 26 мая, заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в интервью газете The Wall Street Journal.

Он считает, что Россия сотни лет имела большое влияние на страны в своем регионе, однако занимала двойственную позицию по отношению к Европе, поскольку была заинтересована в развитии отношений с ней, но в то же время опасалась возможной угрозы.

Киссинджер полагает, что именно эта двойственность привела к конфликту на Украине.

«Я считаю, что предложение принять Украину в НАТО было серьезной ошибкой <...>», — сообщил он.

Знаменитому американскому дипломату Генри Киссинджеру в субботу исполняется 100 лет. Он — единственный в истории США чиновник, который одновременно занимал посты госсекретаря и помощника президента по национальной безопасности.

Советоваться НАТО: венгры назвали новое условие вступления Киева в альянс
В парламенте страны заявили, что расширение блока за счет Украины возможно только после соглашения с РФ

Ранее в этот день первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа сообщил, что Соединенные Штаты поддерживают Украину в конфликте с Россией, так как хотят продолжения военных действий между странами.

24 мая генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг сообщил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО не будет рассматриваться во время военного конфликта.

До этого, 21 мая, канцлер Германии Олаф Шольц на полях саммита «Группы семи» (G7) заявил, что Украина не соответствует многим критериям, необходимым для вступления в НАТО. Он также обратил внимание, что изначально было ясно, что «этого не произойдет в обозримом будущем».

19 мая военный аналитик, профессор Института стратегических исследований Военного колледжа армии США Джон Дени поделился мнением, что обещать Украине членство в НАТО сейчас опасно, так как этот шаг может сорвать потенциальные усилия по мирному разрешению конфликта.

В середине мая президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к Копенгагенскому саммиту демократии призвал НАТО на летнем саммите принять положительное решение о членстве страны в организации. Саммит в Вильнюсе пройдет 11–12 июля.

6 апреля сразу четыре источника указали в беседе с газетой Financial Times на сопротивление Германии, США и Венгрии тому, чтобы предложить Киеву более глубокие связи с НАТО и четкие утверждения о поддержке будущего членства.

30 сентября минувшего года украинский лидер сообщил, что страна подала заявку о вступлении в военно-политический блок в ускоренном порядке. Однако помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан подчеркнул, что расширение альянса сейчас несвоевременно.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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