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В Москве на 30% выросли продажи жилья после развода

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Количество сделок по продаже квартир после развода, приобретенных в браке, выросло на 30%. Об этом «Известиям» рассказали аналитики «НДВ Супермаркет Недвижимости».

По общему правилу, в случае расторжения брака квартира делится между бывшими супругами пополам. Если имеется брачный договор, то раздел имущества происходит согласно его условиям, сказала руководитель департамента городской недвижимости «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко.

«Однако в последние три года становится всё более популярной схема, при которой один из супругов получает всю квартиру, возмещая бывшему супругу стоимость его доли деньгами. Запросов на сопровождение сделок такого характера с 2020 года стало на 30% больше. Раздел ипотечных квартир, в которых муж и жена — созаемщики по кредиту, более длительная процедура. Продать квартиру, находящуюся в залоге у банка, можно только с его согласия, а остаток вырученных средств после погашения ипотеки разделить поровну между супругами», — рассказала Мищенко.

Также в компании отметили, что купить квартиру в период официально зарегистрированного брака можно как в совместную собственность, так и в собственность одного из супругов.

«Второй вариант возможен при наличии заключенного между мужем и женой брачного договора. Если такой договор отсутствует, то по общему правилу в период брака квартира приобретается в совместную собственность, оформляется на одного из супругов и считается совместно нажитым имуществом. Новое жилье можно разделить на доли исходя из того, сколько средств потратил каждый член семьи на его покупку», — рассказали аналитики.

Сделка по реализации квартиры, купленной в браке, без нотариально заверенного согласия супруга может быть оспорена в суде и признана недействительной, сказали специалисты. Рекомендация экспертов — перед покупкой всегда запрашивать у продавца свидетельство о заключении или расторжении брака, а также подстраховаться нотариальным заверением факта отсутствия у продавца брака на дату приобретения реализуемого имущества.

«После покупки квартиры с участием материнского капитала она оформляется в общую долевую собственность владельца сертификата, его супруга или супруги и детей. Доли в праве на имущество определяются по соглашению между членами семьи, а в договоре купли–продажи следует указать конкретные доли каждого будущего собственника. Регистрируется такое право либо напрямую в Росреестре, либо через МФЦ. Для этого необходимо предоставить следующие документы: паспорта родителей, свидетельства о рождении детей, договор купли–продажи, свидетельство о заключении брака. В течение семи рабочих дней Росреестр зарегистрирует переход права», — рассказали в компании.

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Поможет ли мера в борьбе с недобросовестными продавцами таких квартир

Ранее, 15 мая, в брокерском агентстве недвижимости DOLGOV PRO сообщили «Известиям», что в столице в апреле 2023 года продано на 25% больше квартир, чем годом ранее. Так, всего реализовано 4,7 тыс. квартир, за аналогичный период 2022-го — 3,5 тыс. В Новой Москве объем сделок по количеству проданных лотов вырос на 5% (с 1,4 тыс. лотов до 1,5 тыс.).

Как сообщили «Известиям» специалисты «ИНКОМ-Недвижимость» 10 мая, сделки по продаже вторичных квартир по доверенности, то есть без продавца, резко увеличили численность осенью 2022 года — со стандартных 5% в общем объеме до 17%, в настоящее время их доля снизилась до 10%. 50% покупателей с настороженностью относятся к подобным сделкам и отказываются от их заключения, видя для себя риски, которые способны проявиться впоследствии.

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