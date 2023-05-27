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Синоптики рассказали о погоде в Москве 27 мая

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза и до 22 градусов тепла — такая погода ожидает Московский регион в субботу, 27 мая. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне +20…+22 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +9.

В Московской области днем ожидается от +19 до +24 градусов, ночью похолодает до +5.

Прогнозируется северо-западный ветер со скоростью 6–11 м/с, местами возможны порывы до 17 м/с.

Атмосферное давление составит 749–750 мм ртутного столба.

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Ранее, 26 мая, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков сообщил, что в Москве в ночь на субботу, 27 мая, ожидается холодный атмосферный фронт, а в воскресенье температура воздуха может опуститься до +15... +17 градусов.

Накануне руководитель «Яндекс Погоды» Александр Ганьшин рассказал, что в выходные дни в столичном регионе ожидается облачная погода с прояснениями, среднесуточная температура составит 21 градус тепла.

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