Крупный град в Ростовской области повредил автомобили

В Ростовской области крупный град повредил автомобили. Видео с последствиями осадков опубликовали местные жители в соцсетях в пятницу, 26 мая.





По словам ростовчан, град оставил вмятины на машинах и даже пробивал легкие навесы.



Помимо града, в регионе прошел сильный ливень. На кадрах видно, что ливневки не справились с непогодой и вода оказалась внутри подъездов многоквартирных домов. Очевидцы заявили, что вода текла и по потолку.

Обильные осадки привели к серьезным пробкам на дорогах. В пятницу на протяжении трех часов в Ростове-на-Дону фиксировались 10-балльные заторы.



Ранее в этот день сообщалось, что осадки в Ростове-на-Дону ожидаются в течение всех выходных, а также 29 и 30 мая. Скорость ветра будет составлять до 5 м/с. Осадки временно прекратятся 30 мая, однако 31 мая вновь ожидается дождь.

В Ставропольском крае с 27 по 29 мая объявили штормовое предупреждение. Ветер в регионе усилится до 23 м/с, также ожидаются сильный осадки. Местами выпадет град и пройдут грозы.