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Минобороны сообщило о подвигах российских военнослужащих в зоне СВО

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Минобороны России 27 мая рассказало о новых героических поступках и подвигах российских военных, рискующих жизнью ради успешного выполнения боевых задач в ходе спецоперации.

Как отметили в военном ведомстве, механик-водитель реактивного артиллерийского дивизиона гвардии младший сержант Рафик Мурадян под артиллерийским обстрелом украинских сил, понимая всю опасность сложившейся ситуации, восстановил работоспособность поврежденной боевой машины прямо на поле боя.

В ходе массированного обстрела противником позиций дивизиона Мурадяна российская боевая машина получила осколочные повреждения от разорвавшегося рядом снаряда, в результате чего вышла из строя и не могла осуществить передислокацию, а также продолжать вести огонь.

Мужественными и профессиональными действиями младшего сержанта Мурадяна остался в строю артиллерийский расчет, который после восстановления работы сменил огневую позицию и продолжил выполнять огневые задачи, в результате чего опорный пункт украинских боевиков был уничтожен.

Также Минобороны отметило заслуги подполковника Алексея Молькова, который в ходе боевых сражений лично руководил подразделениями артиллерии. В результате высокого качества стрельбы российские военнослужащие заставили националистов покинуть свои огневые позиции.

Российским артиллеристам под руководством Молькова удалось поразить часть бронетехники противника, а также подавить его артиллерию. Благодаря грамотному руководству подполковника на поле боя, противник лишился огневой поддержки и интенсивность обстрела российских позиций снизилась. Это позволило нашим силам перейти в контрнаступление.

Противник понес значительные потери, не смог удержать свои позиции и был вынужден отойти вглубь подконтрольных ему территорий.

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Накануне российские войска нанесли удар по местам хранения боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Цель удара была достигнута, все назначенные объекты были поражены, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В этот же день в Минобороны сообщили об уничтожении разведывательных беспилотников ВСУ вблизи переднего края расположения российских войск. Движение БПЛА националистов обнаружили при помощи радиолокационной станции кругового обзора. После определения целей расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М1» произвел пуски ракет.

Кроме того, были сорваны четыре попытки ротации ВСУ на передовых позициях на купянском направлении. Планы противника были сорваны артиллерией группировки войск «Запад» в районе населенного пункта Кучеровка.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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