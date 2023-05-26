В Турции заявили о поддержке мирного договора между Азербайджаном и Арменией

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу 26 мая заявил, что Анкара поддерживает процесс нормализации между Ереваном и Баку и выступает за скорейшее подписание мирного договора между двумя странами.

«Мы всегда поддерживали процесс нормализации между Азербайджаном и Арменией. Для обеспечения всеобъемлющего мира необходимо уважать территориальную целостность. Считаем полезным подписание между двумя странами мирного договора, что позитивно отразится на отношениях Турции и Армении», — сказал он в эфире телеканала NTV.

Накануне российский лидер Владимир Путин на встрече с президентом Азербайджана и премьер-министром Армении отметил, что ситуация между Баку и Ереваном движется к урегулированию, несмотря на некоторые сложности. Он подчеркнул, что препятствия для урегулирования отношений между странами по большому счету являются «чисто техническими вопросами», они преодолимы.

Встреча Путина с Алиевым и Пашиняном прошла 25 мая в Кремле.

Между тем, 26 мая, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что сложно спрогнозировать точную дату подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном.

До этого, 22 мая, Пашинян заявил, что Ереван готов признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии обеспечения безопасности армянского населения. Он выразил надежду на то, что страны смогут договориться о подписании мирного соглашения в ближайшее время.

Отношения двух стран обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.