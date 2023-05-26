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МИД Италии выступил за поддержку любых инициатив для мира на Украине

Италия заявила, что поддерживает любые предложения по урегулированию на Украине
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Фото: Global Look Press/Aleksander Lyskin
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Италия поддерживает любые предложения по урегулированию конфликта на Украине и признает необходимость ведения диалога. Об этом 26 мая заявил министр иностранных дел и международного сотрудничества республики Антонио Таяни в эфире телеканала LCI.

«Я думаю, что нужно работать над достижением мира в соответствии с международным правом, речь идет не о поражении Украины. Мы поддерживаем все усилия: Ватикана, Южно-Африканской Республики, Турции», — сказал он.

Министр убежден, что необходимо начать диалог с «усиления зерновой сделки», а точнее с договора, по которому поставляется зерно в Африку, чтобы избежать миграционного кризиса. Также Италия предлагает установить демилитаризованную зону вокруг Запорожской АЭС во избежание ядерной катастрофы, сказал Таяни.

«Вот два конкретных пункта, с которых можно начать диалог между Россией и Украиной», — отметил министр.

Глава МИД Италии также выступил за присоединение Украины к Евросоюзу при условии соблюдения европейских правил.

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Ранее, 14 мая министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что его страна готова рассматривать вопрос об урегулировании конфликта на Украине только на базе 10 пунктов «плана мира» украинского президента Владимира Зеленского. Таяни добавил, что другие предложения по урегулированию конфликта означали бы поражение Киева.

В феврале Китай опубликовал документ с позицией по политическому урегулированию ситуации на Украине. Среди основных пунктов — необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновление прямого диалога между Москвой и Киевом, а также призыв не допускать дальнейшей эскалации.

Российская сторона заявила, что с уважением относится к китайскому мирному плану по урегулированию украинского конфликта, который, в свою очередь, вызывает раздражение на Западе.

Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся 29 марта в Турции. Позднее Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября украинский лидер Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров.

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