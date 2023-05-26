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ВСУ применили ракеты Storm Shadow при ударе по Мариуполю

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Мариуполь двумя дальнобойными ракетами Storm Shadow. Об этом вечером 26 мая сообщили в силовых структурах Донецкой Народной Республики (ДНР).

Удар был нанесен в 20:10 с северо-запада, говорится в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов.

«Это были две ракеты Storm Shadow», — подтвердил представитель силовых структур ДНР в разговоре с ТАСС, уточняя, что под ударом оказался завод «Азовсталь».

О разрушениях или пострадавших не сообщалось.

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Минобороны Великобритании сообщило о поставках Киеву крылатых ракет большой дальности Storm Shadow 11 мая. Ими был нанесен ряд ударов по Донецкой и Луганской народным республикам.

Позже министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил, что ВСУ начали применять поставленные Лондоном ракеты, не приводя никаких подробностей.

Так, 12 мая украинские боевики выпустили две ракеты по территории Луганска в День республики.

20 мая представитель силовых структур Донецкой Народной Республики (ДНР) отметил, что украинские боевики ударили по Мариуполю, предположительно, ракетами Storm Shadow. По словам источника «Известий», снаряд попал в здание, после прилета начался пожар. Пострадавших не было.

Позднее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщал, что ПВО РФ в течение суток перехватили 12 снарядов HIMARS и крылатых ракет Storm Shadow.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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